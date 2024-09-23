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        Kastamonu'da "mobil göç noktası" aracı hizmet vermeye başladı

        Düzensiz göçle mücadele kapsamında hayata geçirilen "mobil göç noktası" aracı Kastamonu'da hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:40
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        Kastamonu'da "mobil göç noktası" aracı hizmet vermeye başladı
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        Düzensiz göçle mücadele kapsamında hayata geçirilen "mobil göç noktası" aracı Kastamonu'da hizmet vermeye başladı.

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ilk olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da 1 Aralık 2023 tarihinde ise tüm büyük şehirlerde başlatılan "mobil göç noktası" uygulaması Türkiye geneline yayılıyor.

        İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Turgay Atsız mobil göç noktasında yürütülen çalışmaları yerinde izledi.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Düzensiz göçmenlerin tespitini yerinde, hızlı ve daha kolay hale getiren mobil göç noktası aracıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla daha etkin mücadele edilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle düzensiz göçle mücadeleyi daha etkin ve hızlı yürütebilmek için mobil göç noktası ileriki günlerde ilimizin farklı yerlerinde de faaliyetini sürdürecektir."

        Araçta İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli tarafından GöçNet sistemi üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulamasının yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kontroller sonucu düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) götürülüp sınır dışı etme işlemleri derhal başlatılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde kalışı yasal olan ancak farklı ilde kayıtlı olup ilimizde bulunduğu tespit edilen yabancılar ise kayıtlı bulunduğu illere yönlendirilmektedir. Bu uygulama neticesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde yerinde tespit edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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