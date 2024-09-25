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        Dünya şampiyon Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürünü ziyaret etti

        Kick Boks Dünya Şampiyonu Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:03
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        Dünya şampiyon Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürünü ziyaret etti
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        Kick Boks Dünya Şampiyonu Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı makamında ziyaret etti.

        Ağustos ayında Macaristan'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılan milli sporcu, 51 kiloda altın madalya kazandı.

        Hamza Eren ve antrenörü Eldar Elizade, Ay'ı ziyaret etti.

        Hamza Eren ve antrenörünü tebrik eden Ay, Hamza'nın bundan sonra yapacağı müsabakalarda aynı başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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