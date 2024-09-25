Dünya şampiyon Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürünü ziyaret etti
Kick Boks Dünya Şampiyonu Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı makamında ziyaret etti.
Kick Boks Dünya Şampiyonu Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı makamında ziyaret etti.
Ağustos ayında Macaristan'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılan milli sporcu, 51 kiloda altın madalya kazandı.
Hamza Eren ve antrenörü Eldar Elizade, Ay'ı ziyaret etti.
Hamza Eren ve antrenörünü tebrik eden Ay, Hamza'nın bundan sonra yapacağı müsabakalarda aynı başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi.
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