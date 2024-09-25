Dünya şampiyon Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürünü ziyaret etti

Hamza Eren ve antrenörünü tebrik eden Ay, Hamza'nın bundan sonra yapacağı müsabakalarda aynı başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Hamza Eren ve antrenörü Eldar Elizade, Ay'ı ziyaret etti.

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