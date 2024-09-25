Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.
Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi'nde Tevfik Sarıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Daday ve Karabük'ün Eflani ilçesi itfaiyesi ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Sarıcı'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.