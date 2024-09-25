Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:17 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

        Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi'nde Tevfik Sarıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Daday ve Karabük'ün Eflani ilçesi itfaiyesi ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Sarıcı'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!

        Benzer Haberler

        Dünya şampiyon Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürünü ziyaret etti
        Dünya şampiyon Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürünü ziyaret etti
        Kastamonu'da öğretmeni darbeden veli gözaltına alındı
        Kastamonu'da öğretmeni darbeden veli gözaltına alındı
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü eczacıları unutmadı
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü eczacıları unutmadı
        Hanönü Devlet Hastanesinde diş polikliniği ve yataklı servis açıldı
        Hanönü Devlet Hastanesinde diş polikliniği ve yataklı servis açıldı
        Cide İlçe Statı yeni sezona hazırlanıyor
        Cide İlçe Statı yeni sezona hazırlanıyor
        Kastamonu'da drift yapmaya çalışırken kaza yapıp polise direnen sürücü tutu...
        Kastamonu'da drift yapmaya çalışırken kaza yapıp polise direnen sürücü tutu...