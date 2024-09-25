Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi'nde Tevfik Sarıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Daday ve Karabük'ün Eflani ilçesi itfaiyesi ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Sarıcı'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.