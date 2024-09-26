Cide Belediyespor Kulübü'nden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyaret

Yıldırım, 2025 yılının Cide için spor yılı olduğunu belirterek, gençlerin madde bağımlılığından spor yaparak uzak tutulacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Erhan Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Arif Hızar, ilçe müdürlüğünü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Erhan Yıldırım'la görüştü.

Cide Belediyespor Kulübü üyeleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

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