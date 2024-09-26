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        Cide Belediyespor Kulübü'nden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyaret

        Cide Belediyespor Kulübü üyeleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:50
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        Cide Belediyespor Kulübü'nden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyaret
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        Cide Belediyespor Kulübü üyeleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Erhan Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Arif Hızar, ilçe müdürlüğünü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Erhan Yıldırım'la görüştü.

        Yıldırım, 2025 yılının Cide için spor yılı olduğunu belirterek, gençlerin madde bağımlılığından spor yaparak uzak tutulacaklarını söyledi.

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