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        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:16
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        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ş, İnebolu ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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