Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ş, İnebolu ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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