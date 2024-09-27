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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

        Kastamonu'nun Cide ve Taşköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:41
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı
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        Kastamonu'nun Cide ve Taşköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Cide ilçesinde düzenlenen operasyonda A.T, H.K, Y.K, H.K. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 43 kök sentetik uyuşturucu bitkisi ve 1060 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda ise T.B'nin ev ve tarlasında 10 kök kenevir bitkisi bulundu.

        Operasyonlarda söz konusu 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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