Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Kastamonu'nun Cide ve Taşköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cide ilçesinde düzenlenen operasyonda A.T, H.K, Y.K, H.K. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 43 kök sentetik uyuşturucu bitkisi ve 1060 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda ise T.B'nin ev ve tarlasında 10 kök kenevir bitkisi bulundu.