Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Olayla ilgili şüpheliler Ç.E. ve O.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen 2 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ve cam düzenek ele geçirildi.

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