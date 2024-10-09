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        Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde evinde ve aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:31
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        Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde evinde ve aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı.

        Bir istihbarattan yola çıkarak şüpheli M.K'nin tarihi eser sakladığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

        Ardından takibe alınan şüphelinin Seydiler ilçesindeki evi ile aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan sikke, mühür, yağdanlık ve kılıç bulundu.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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