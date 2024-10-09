Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde evinde ve aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde evinde ve aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Bir istihbarattan yola çıkarak şüpheli M.K'nin tarihi eser sakladığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
Ardından takibe alınan şüphelinin Seydiler ilçesindeki evi ile aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan sikke, mühür, yağdanlık ve kılıç bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
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