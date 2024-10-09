Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

Ardından takibe alınan şüphelinin Seydiler ilçesindeki evi ile aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan sikke, mühür, yağdanlık ve kılıç bulundu.

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