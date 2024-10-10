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        Kastamonu'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:51
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        Kastamonu'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kastamonu'dan Taşköprü istikametine gitmekte olan Figen Kevser Mantaroğlu'nun kullandığı 37 AN 228 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Soner Ölmez idaresindeki 67 EE 693 plakalı otomobille Gömeç köyü yakınlarında çarpıştı.

        Otomobilde sıkışan sürücü Soner Ölmez, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Cansel Yamakoğlu, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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