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        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:27
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        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini artırdı.

        Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

        Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, araçlar ekiplerin çalışmaları sonucu yola devam edebildi.

        Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

        Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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