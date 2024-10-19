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        Kastamonu Belediyesi ormanlık alanlarda temizlik yaptı

        Kastamonu Belediyesi tarafından kurulan temizlik timi, ormanlık alanda temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:21
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        Kastamonu Belediyesi ormanlık alanlarda temizlik yaptı
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        Kastamonu Belediyesi tarafından kurulan temizlik timi, ormanlık alanda temizlik yaptı.

        Temizlik işçileri Kastamonu-İstanbul kara yolu Açıkmaslak mevkisinde ormanlık alanları temizledi.

        Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu'nun temizliğine büyük önem verdiklerini söyleyerek, ormanlık alanlarda da temizlik yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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