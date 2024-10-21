Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle bugün ziyarete kapatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu bugün ziyarete kapatıldı.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün yoğun yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Herhangi bir aksaklık olmaması için bir gün süre ile Horma Kanyonu Yürüyüş Parkuru ziyarete kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kanyon boyunca kayalara monte edilerek inşa edilen yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti. Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.