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        Kastamonu'da bir evde 4 ruhsatsız tabanca ile 1750 fişek bulundu

        Kastamonu'da bir evde 4 tabanca ile 1750 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:59
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        Kastamonu'da bir evde 4 ruhsatsız tabanca ile 1750 fişek bulundu
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        Kastamonu'da bir evde 4 tabanca ile 1750 fişek ele geçirildi.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tespiti yapılan bir evde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri arama yaptı.

        Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör ve 1750 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.Ü. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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