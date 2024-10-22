Kastamonu'da bir evde 4 ruhsatsız tabanca ile 1750 fişek bulundu

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tespiti yapılan bir evde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri arama yaptı.

Kastamonu'da bir evde 4 tabanca ile 1750 fişek ele geçirildi.

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