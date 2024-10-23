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        Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:52
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        Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.S.H'nin kullandığı 37 BA 030 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülü Kavşağı'nda M.K. idaresindeki 55 NJ 954 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsüyle beraberindeki Y.H. ve T.A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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