Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsüyle beraberindeki Y.H. ve T.A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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