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        Kastamonu'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:51
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        Kastamonu'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 18- 20-22 Ekim tarihlerinde Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda, Eski Belediye Caddesi ve Akmescit Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı iş yerini kurşunlayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.C.G, O.G, U.T, P.S, Y.İ.Ç, M.M.H, E.Ş, S.G, M.G, F.K. ve K.H. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 28 fişek ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G, O.G, U.T, P.S, Y.İ.Ç, M.M.H, E.Ş, S.G, M.G, çıkarıldıkları hakimlikçe "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklandı. F.K. ve K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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