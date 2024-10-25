Kastamonu'da ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da mini ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da mini ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler, kazı yaptıkları mini ekskavatör ile motorlu testereyi bırakarak bölgeden kaçtı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sonucu Y.K, O.A, C.K ve A.S, gözaltına alındı.
4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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