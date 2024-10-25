Cide'de okul sporları değerlendirme toplantısı düzenlendi

Toplantıya Okul Sporları Şube Müdürü Engin Kaya, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Erdun Mutlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürsel Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

İl Müdür Vekili Efgan Dağlı, Kastamonu Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, okul spor faaliyetleriyle çocukları sporun içerisinde tutarak yetenekli olan çocukları Türk sporuna kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.