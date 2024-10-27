Cide'de pilates eğitimi başladı
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından pilates eğitimleri verilmeye başlandı.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından pilates eğitimleri verilmeye başlandı.
Hem vücut sağlığını korumak hem de zihinsel rahatlama sağlamak amacıyla, isteyenlerin katılabildiği eğitimler, eğitmen Banu Gezergün tarafından Cide Spor Salonu'nda veriliyor.
Eğitmen Gezergün, bu çalışmaların, spor salonundaki tüm üyeler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, ileride çocuklara yönelik de pilates kursları açacaklarını söyledi.
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