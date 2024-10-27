Kastamonu'da çıkan yangında samanlık yandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında samanlık zarar gördü.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında samanlık zarar gördü.
İlçeye bağlı Yazıhisar köyü Göçerler Mahallesi'nde Fethi Önen'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
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