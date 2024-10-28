Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da meme kanserine yakalanan kadınlar erken teşhisle sağlıklarına kavuşuyor

        Kastamonu'da yapılan kontroller sırasında meme kanserine yakalandığı tespit edilen kadınlar erken teşhis sayesinde sağlıklarına kavuşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da meme kanserine yakalanan kadınlar erken teşhisle sağlıklarına kavuşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da yapılan kontroller sırasında meme kanserine yakalandığı tespit edilen kadınlar erken teşhis sayesinde sağlıklarına kavuşuyor.

        Kent genelinde 2024 yılı içerisinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde 5159 kadına meme kanseri taraması yapıldı. Bu kadınlardan 336'sı bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edildi. 16 hastaya ise meme kanseri teşhisi konularak erken evrede tedavilerine başlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim ayının "Meme kanseri farkındalık ayı" olduğunu belirtti.

        Erken teşhisin önemine dikkat çeken Er, "Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanmakta. Kanser çağımız hastalığı haline geldi ve kanserde erken teşhis çok önemli. O yüzden erken teşhis yapabilmek için bizler tarama programları yürütüyoruz. KETEM birimlerinde, ilçelerimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde, Aile Hekimliği Birimlerimizde kanser taramalarına vatandaşlar kolaylıkla ulaşabilirler." dedi.

        Kadınlarda 40-69 yaş arasına iki yılda bir meme kanseri taraması yaptıklarını ifade eden Er, şunları söyledi:

        "Biz kişilere 20 yaşından sonra ayda bir kere kendi kendine meme muayenesi yapmayı öneriyoruz. Kendi kendine meme muayenesini öğrenmek için, Toplum Sağlığı Merkezlerine, KETEM'lere ve aile hekimlerine başvurabilirler. Bunun dışında klinik meme muayenesi öneriyoruz. İlimiz genelinde bizim üç noktada mamografi taramalarımız yapılıyor. İnebolu ve Tosya ilçelerimiz ile merkez KETEM'de taramalarımız devam ediyor. Kanser erken teşhis edildiğinde özellikle meme kanseri yüzde 90'ın üzerinde sağ kalım hatta daha fazla sağ kalım sağlanıyor. Erken teşhis hayat kurtarır."

        Meme kanserine yakalanan Makbule Çolakoğlu da Kur'an Kursuna gittiği sırada KETEM'den eğiteme geldiklerini söyledi.

        Eğitimin ardından kendinin de meme kanserine yakalanabileceğini düşündüğünü ifade eden Çolakoğlu, "Meme kanseri için takip ederken ufak bir sertlik buldum. Devlet hastanesine genel cerraha gidecektim. Onu beklemeden dedim KETEM'e gideyim. Orada muayene oldum. Aynı gün içinde muayenem oldu, mamografim çekildi. Beni devlet hastanesine gönderdi. Kansersin dediler ama hani ne kadar önce başladı ne oldu bilmiyorduk. Ama başındaymışım Allah'a şükür. 16 kemoterapi yazmışlardı. Bir tanesi kaldı. Her çarşamba alıyorum. Kitlem eridi, Allah'a şükür hiç kalmadı." diye konuştu.

        Neriman Er ise Azdavay'da ilçesinden Belediye tarafından KETEM'e getirilerek taramalarının yapıldığını söyledi.

        Tarama sırasında meme kanseri şüphesiyle hastaneye sevke edildiğini anlatan Er, "Genel cerrahta ultrason çekildi. Ultrasonda hastalığım belli oldu. Bir buçuk yıl oldu. Şu anda iyiyim. Üç aylık kontrolüm var." ifadelerini kullandı.

        Dr. Şerife Betül Soylu da vatandaşları kanser taramalarını yaptırmak için KETEM'e beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 12 bin yıllık siyez buğdayı ekimi başladı
        Kastamonu'da 12 bin yıllık siyez buğdayı ekimi başladı
        Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralan...
        Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralan...
        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık yandı
        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık yandı
        İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecekler
        İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecekler
        Cide'de pilates eğitimi başladı
        Cide'de pilates eğitimi başladı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı