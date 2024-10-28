Kastamonu'da meme kanserine yakalanan kadınlar erken teşhisle sağlıklarına kavuşuyor

Kastamonu'da yapılan kontroller sırasında meme kanserine yakalandığı tespit edilen kadınlar erken teşhis sayesinde sağlıklarına kavuşuyor.

Kent genelinde 2024 yılı içerisinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde 5159 kadına meme kanseri taraması yapıldı. Bu kadınlardan 336'sı bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edildi. 16 hastaya ise meme kanseri teşhisi konularak erken evrede tedavilerine başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim ayının "Meme kanseri farkındalık ayı" olduğunu belirtti.

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Er, "Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanmakta. Kanser çağımız hastalığı haline geldi ve kanserde erken teşhis çok önemli. O yüzden erken teşhis yapabilmek için bizler tarama programları yürütüyoruz. KETEM birimlerinde, ilçelerimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde, Aile Hekimliği Birimlerimizde kanser taramalarına vatandaşlar kolaylıkla ulaşabilirler." dedi.

Kadınlarda 40-69 yaş arasına iki yılda bir meme kanseri taraması yaptıklarını ifade eden Er, şunları söyledi: