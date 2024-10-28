Kastamonu'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar, ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri de eşlik etti. Komandolar "Vatan sana canım feda", "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" sloganları ile yürüdü.