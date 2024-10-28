Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar, ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

        Yürüyüşe, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri de eşlik etti. Komandolar "Vatan sana canım feda", "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" sloganları ile yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi'nden off-road araçları geçiş yaptı. Araçların geçişini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler
        İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler
        Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi
        Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi
        Kastamonu'da meme kanserine yakalanan kadınlar erken teşhisle sağlıklarına...
        Kastamonu'da meme kanserine yakalanan kadınlar erken teşhisle sağlıklarına...
        Kastamonu'da 12 bin yıllık siyez buğdayı ekimi başladı
        Kastamonu'da 12 bin yıllık siyez buğdayı ekimi başladı
        Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralan...
        Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralan...
        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık yandı
        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık yandı