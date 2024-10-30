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        Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri" yapıldı

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde "Kore Mutfak Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:38
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        Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri" yapıldı
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        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde "Kore Mutfak Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

        Turizm Fakültesi'nden yapılan açıklamada, fakültede öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara devam edildiğini kaydedildi.

        Güney Kore'den gelen heyetin kendi ülkelerini tanıtan yemekleri yaptığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 10 çeşit yemek yapılarak davetlilerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Turizm Fakültesi Dekanı Prof Dr. Alptekin Sökmen, şunlar kaydetti:

        "Turizm Fakültesi'nin dünya mutfak kültürünün şehrimizde tanınmasına ve bu kapsamda farklı kültürlerle Gastronomi Şehri Kastamonu'nun bütünleşmesine önem veriyoruz. Yıl içerisinde pek çok kongre, sempozyum, çalıştay ve söyleşiler planlıyoruz yakın geçmişte ülkemizin en büyük turizm kongresini de şehrimizde gerçekleştirdik. Turizm adına yapılması gereken ne varsa bu hizmetlerin tümünü fakültemiz yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde öncü olan Kastamonu Koreliler Derneği başta olmak üzere Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Alev Sökmen'e, hocalarımıza, araştırma görevlilerimize, öğrencilerimize teşekkür ederim."

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