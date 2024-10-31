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        Vali Dallı, "Okulum Kastamonu Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi

        Doğanyurt Çok Programlı Lisesi öğrencileri, "Okulum Kastamonu Projesi" kapsamında Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:58
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        Vali Dallı, "Okulum Kastamonu Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi
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        Doğanyurt Çok Programlı Lisesi öğrencileri, "Okulum Kastamonu Projesi" kapsamında Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Dallı, şehrin kadim tarihiyle Anadolu'nun köklü medeniyetlerine ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

        Proje ile Kastamonu'nun tüm zenginliklerini gençlere anlatmayı hedeflediklerini anlatan Dallı, "Kastamonu, binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran bir şehir. Şehrin tarihi dokusu, kaleleri, camileri, külliyeleri, müzeleri, hanları, konakları ve tarihi alanları da ziyaretçilerine tarihin derinliklerine uzanan bir yolculuk sunmaktadır. Okulum Kastamonu Projesi ile Kastamonu'nun zengin tarih ve kültür mirasını siz gençlerimize tanıtmayı, sizlere tarih ve kültür şuurunu geliştirmeyi, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemini sevgili gençlerimize anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dallı, günün anısına öğrencilere hediye vererek, eğitim öğretim hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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