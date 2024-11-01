Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Operasyonda 2 hükümlü yakalanırken, Y.H.D'nin üzerinde tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç.B. ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H.D'yi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

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