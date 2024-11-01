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        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, haklarında 2 yıl 1 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:49 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:09
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        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, haklarında 2 yıl 1 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç.B. ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H.D'yi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 hükümlü yakalanırken, Y.H.D'nin üzerinde tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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