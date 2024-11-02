Tosya'da 32 hafız için icazet töreni yapıldı

Tosya Müftülüğü Hamzababa ve Hafız Recep Efendi Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 32 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan, buradaki konuşmasında, gündüz ders dinleyip gece nöbet tutarak adeta anne baba gibi hafızlarla ilgilenen Kur'an kursu hocalarına teşekkür ederek, "Hafızlarımıza da Rabb'imizin kelamını ezberledikleri, çok kutsal ve değerli bir işi yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.