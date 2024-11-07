Kastamonu'da sivil savunma sireni kontrolü yapılacak

Bu kapsamda 7-9 Kasım'da saat 15.00 ila 15.30 arasında "Sivil Savunma Sireni" çaldırılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak olan anma törenleri öncesinde sivil savunma sireninin kontrolünün yapılabilmesi amacıyla belediyenin merkezi anons sisteminin kullanılacağı kaydedildi.

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