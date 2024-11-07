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        Kastamonu'da sivil savunma sireni kontrolü yapılacak

        Kastamonu'da Gazi Mustafa Atatürk'ün vefatının yıl dönümü törenleri öncesinde siren kontrolü yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:29
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        Kastamonu'da sivil savunma sireni kontrolü yapılacak
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        Kastamonu'da Gazi Mustafa Atatürk'ün vefatının yıl dönümü törenleri öncesinde siren kontrolü yapılacağı bildirildi.

        Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak olan anma törenleri öncesinde sivil savunma sireninin kontrolünün yapılabilmesi amacıyla belediyenin merkezi anons sisteminin kullanılacağı kaydedildi.

        Bu kapsamda 7-9 Kasım'da saat 15.00 ila 15.30 arasında "Sivil Savunma Sireni" çaldırılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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