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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:53
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Y. idaresindeki 37 AH 648 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Çetmi köyü mevkisinde Bayram G'nin kullandığı 37 LJ 504 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Bayram G. yönetimindeki araçta bulunan Hediye G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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