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        Kastamonu'da sokakta kalanlara kış boyunca sıcak yuva imkanı sağlanacak

        Kastamonu Valiliği, "Evsizlere Konaklama Projesi" kapsamında kimsesiz olan ve sokakta kalanlara kış mevsimi boyunca sıcak yuva imkanı sunulacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:28
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        Kastamonu'da sokakta kalanlara kış boyunca sıcak yuva imkanı sağlanacak
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        Kastamonu Valiliği, "Evsizlere Konaklama Projesi" kapsamında kimsesiz olan ve sokakta kalanlara kış mevsimi boyunca sıcak yuva imkanı sunulacağını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal devlet ilkesi anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen ve 31 Mart'a kadar uygulanacak proje ile devletin şefkat eli, sokakta kalan, herhangi bir kurum hizmetinden yararlanamayan, kimsesiz ve gidecek yeri olmayanların üzerinde olacak.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali, mahalle muhtarları ile koordinasyon halinde sürdürülecek proje ile ihtiyaç sahipleri tespit edilerek, konaklama merkezlerine yerleştirilecek.

        Vatandaşların kış şartlarından korunması ve sıcak yuva konforunda hayatlarını idame ettirebilmesi için hayata geçiren proje, evsizlere sıcak yuva olacak.

        İlgili şartları taşıyanlar, vakfın "0546 716 14 53" numaralı ihbar hattına bilgi vermesi halinde, konaklama merkezlerinde misafir edilmeleri sağlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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