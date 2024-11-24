Kastamonu'nun ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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