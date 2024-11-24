Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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