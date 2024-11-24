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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:03 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:03
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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