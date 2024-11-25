Kastamonu'da kullanılmayan iş yerine giren yavru baykuş DKMP'ye teslim edildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kullanılmayan iş yerine giren yavru baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) teslim edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kullanılmayan iş yerine giren yavru baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) teslim edildi.
Kullanmadığı iş yerine giden Arif Uçar, burada yavru baykuş olduğunu fark etti.
Baykuşu yakalayan Uçar, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne götürdü. Baykuş daha sonra Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Uçar gazetecilere, "Hayvanın ne kadar süredir burada olduğunu bilmediğim için doğaya direkt bırakmak yerine Milli Parklara teslim ederek tedavisi ve genel kontrollerinin yapılmasının daha iyi olacağını düşündüm." dedi.
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