Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 3'ü kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Cide ilçesinde E.A'nın ikametinde yapılan aramada bir miktar esrar ve ruhsatsız av tüfeği, kent merkezinde C.T'nin üst ve ikametinde yapılan aramada ise sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca bulundu.