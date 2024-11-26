Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan işçiler Kastamonu'da defnedildi

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında 24 Kasım Pazartesi günü meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan evli ve 3 çocuk babası Özmen ve evli ve 2 çocuk babası Dak'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Öğle namazının ardından köy meydanında Özmen ve Dak'ın cenaze namazları kılındı. İşçilerin cenazesi daha sonra aile kabristanlığına defnedildi.

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