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        Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan işçiler Kastamonu'da defnedildi

        Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçinin cenazesi memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:25
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        Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan işçiler Kastamonu'da defnedildi
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        Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçinin cenazesi memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde toprağa verildi.

        Hastane morgundan alınan Ahmet Özmen (39) ve Mustafa Dak'ın (68) cenazesi, cenaze aracıyla Edeler köyüne getirildi.

        Öğle namazının ardından köy meydanında Özmen ve Dak'ın cenaze namazları kılındı. İşçilerin cenazesi daha sonra aile kabristanlığına defnedildi.

        Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında 24 Kasım Pazartesi günü meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan evli ve 3 çocuk babası Özmen ve evli ve 2 çocuk babası Dak'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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