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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 00:10 Güncelleme: 27.11.2024 - 00:24
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.

        Aktekke Mahallesi Güdül Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki binaya da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın, 2 evde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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