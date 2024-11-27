Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 90 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan kar küreme çalışmalarının ardından kent genelinde kapalı bulunan 11 köy yolunun tamamının ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Amasya'da kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışıyor.

Tokat'ta kapalı olan 10 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kapalı olan 62 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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