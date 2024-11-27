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        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 90 köy yolu kar nedeniyle kapandı

        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 90 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:10
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        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 90 köy yolu kar nedeniyle kapandı
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        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 90 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kastamonu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda, dün kapalı olan 180 köy yolunun 118'i açıldı.

        Ekipler, kapalı olan 62 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tokat'ta kapalı olan 10 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

        Amasya'da kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışıyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan kar küreme çalışmalarının ardından kent genelinde kapalı bulunan 11 köy yolunun tamamının ulaşıma açıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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