Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.
Yunus Emre Mahallesi'nde Fazlı Büyük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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