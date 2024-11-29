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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:45
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

        Yunus Emre Mahallesi'nde Fazlı Büyük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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