Kastamonu'da sis etkisini sürdürüyor
Kastamonu'da İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.
Kastamonu'da İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.
Bölgede dün etkili olan sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
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