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        Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi

        Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:35
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        Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi
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        Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

        Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda gün doğumuyla vadiyi kaplayan sis tabakası doğada güzel görüntüler oluşturdu.

        Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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