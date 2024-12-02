Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi

Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

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