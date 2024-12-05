Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz Hint keneviri ekimi suçundan 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulanan Ö.Ö'yü, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.B. ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Ş.E'yi yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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