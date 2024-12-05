Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz Hint keneviri ekimi suçundan 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulanan Ö.Ö'yü, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.B. ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Ş.E'yi yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Gençlik Merkezi gönüllüleri köy okulundaki öğrencilerle buluştu
        Gençlik Merkezi gönüllüleri köy okulundaki öğrencilerle buluştu
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu'da yangında yaklaşık 600 balya saman yandı
        Kastamonu'da yangında yaklaşık 600 balya saman yandı
        Kastamonu Üniversitesine "erişilebilirlik belgesi" verildi
        Kastamonu Üniversitesine "erişilebilirlik belgesi" verildi
        Tosya'da öğrencilere ambulans geçişleri için fermuar sistemi anlatıldı
        Tosya'da öğrencilere ambulans geçişleri için fermuar sistemi anlatıldı
        Cide'de voleybol eğitimleri devam ediyor
        Cide'de voleybol eğitimleri devam ediyor