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        Kastamonulu sahaf onlarca yıllık geçmişi olan kartpostalları satışa çıkardı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da sahaflık yapan Çetin Demirci, yaklaşık 15 yılda topladığı 3 bin civarındaki kartpostalı, insanların nostalji yaşaması için satışa çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:10
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        Kastamonulu sahaf onlarca yıllık geçmişi olan kartpostalları satışa çıkardı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da sahaflık yapan Çetin Demirci, yaklaşık 15 yılda topladığı 3 bin civarındaki kartpostalı, insanların nostalji yaşaması için satışa çıkardı.

        Demirci, senelerdir biriktirdiği 25 ila 45 yıllık kartpostalları, insanların nostalji yaşaması için cüzi bir miktara satmaya karar verdi.

        PTT yetkilileriyle görüşen Demirci, kentteki bir alışveriş merkezine posta kutusu yerleştirdi. Posta kutusunun yanında kartpostalları sergileyen Demirci, yakınlarına sürpriz yapmak isteyenlere zarf ve pul da veriyor.

        Demirci, AA muhabirine, geçmişte yaşanmış ve bugün unutulmaya yüz tutmuş bazı alışkanlıkların insanları yeniden mutlu etmesi için bu girişimde bulunduğunu söyledi.

        Kartpostalları yaklaşık 15 yıldır topladığını belirten Demirci, "Artık paylaşma zamanının geldiğini düşünüyorum. Bizim yaşımızdakiler nostalji yaşıyor. Çocuklar, 'Değişik şeyler var.' diyorlar. Öğretmenler bunları çocuklara anlatıyor." ifadelerini kullandı.

        Sahaflık mesleğinin kartpostalları toplamasında etkili olduğunu anlatan Demirci, şöyle devam etti:

        "Bizim olayımız zaten, zamanı geçmiş ya da geçmek üzere olan şeyleri değerlendirmektir. Buna aslında mutlu olmak diyebiliriz. Güzel şeyleri paylaşmak. Anne babalar geçmişini hatırlasın, onlara bir kartpostal gelsin, çocuklar anne babalarının nasıl haberleştiğini, nasıl bayram kutladığını görsün. Bayram, yılbaşı, özel gün kutlamasının sadece bir mesajla olmadığını, böyle olduğunu görmelerini istedim."

        Yaklaşık 3 bin kartpostalı olduğunu dile getiren Demirci, "Bunlar arasında şehir merkezinin eski halinin fotoğraflarının olduğu kartpostallar, yılbaşına, bayramlara özel kartpostallar ilgi çekiyor. Çocuklar başka, büyükler başka şeyi seviyor. Herkes çocukluğuyla ilgili ne hatırlamak istiyorsa o ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

        - Arkadaşlarına kartpostal gönderecek

        Yıldız Cevheroğlu ise çocukluğunun kartpostallarını görünce heyecanlandığını söyledi.

        Eczacı olduğunu belirten Cevheroğlu, "Bunları görünce çocukluğum aklıma geliyor. Ortaokul senelerinde herkesin adresini not alıp kime hangi kartı göndereceğimize karar vermek, o sene popüler olanları seçmek, kartları albüm yapmak geliyor aklıma. Her senenin bir modası olurdu." dedi.

        Kartpostal göndermenin çok özel olduğunu dile getiren Cevheroğlu, "Arkadaşlarımdan adresini bildiğim birkaç kişi var. Onlara göndereceğim. Sürpriz olacak, hoşlarına gidecek muhtemelen." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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