Kastamonulu sahaf onlarca yıllık geçmişi olan kartpostalları satışa çıkardı

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da sahaflık yapan Çetin Demirci, yaklaşık 15 yılda topladığı 3 bin civarındaki kartpostalı, insanların nostalji yaşaması için satışa çıkardı.

Demirci, senelerdir biriktirdiği 25 ila 45 yıllık kartpostalları, insanların nostalji yaşaması için cüzi bir miktara satmaya karar verdi.

PTT yetkilileriyle görüşen Demirci, kentteki bir alışveriş merkezine posta kutusu yerleştirdi. Posta kutusunun yanında kartpostalları sergileyen Demirci, yakınlarına sürpriz yapmak isteyenlere zarf ve pul da veriyor.

Demirci, AA muhabirine, geçmişte yaşanmış ve bugün unutulmaya yüz tutmuş bazı alışkanlıkların insanları yeniden mutlu etmesi için bu girişimde bulunduğunu söyledi.

Kartpostalları yaklaşık 15 yıldır topladığını belirten Demirci, "Artık paylaşma zamanının geldiğini düşünüyorum. Bizim yaşımızdakiler nostalji yaşıyor. Çocuklar, 'Değişik şeyler var.' diyorlar. Öğretmenler bunları çocuklara anlatıyor." ifadelerini kullandı.