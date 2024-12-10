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        Kastamonu'da akademisyenler tarafından seramik sergisi açıldı

        Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 105. yılı kutlamaları kapsamında iki kadın akademisyen tarafından yapılan eserlerden oluşan seramik sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:56 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:56
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        Kastamonu'da akademisyenler tarafından seramik sergisi açıldı
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        Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 105. yılı kutlamaları kapsamında iki kadın akademisyen tarafından yapılan eserlerden oluşan seramik sergisi açıldı.

        Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin yıl dönümü kapsamında Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyeleri Prof. Seyhan Yılmaz ve Doç. Firdevs Müjde Gökbel Yavuzoğlu tarafından seramik sergisi hazırlandı.

        Saray Hamamı Kültür Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışı Kastamonu Valisi Meftun Dallı tarafından yapıldı.

        Dallı, yaptığı konuşmada, 10 Aralık'ın önemine değinerek serginin açılmasında emeği geçen akademisyenleri kutladı.

        Prof. Dr. Seyhan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son Bahar" sergisi oluşturduğunu söyledi.

        Kastamonu'nun doğal zenginliklerine dikkati çeken Yılmaz, "Kastamonu doğal güzellikleri insanı kendisine çekmektedir ve sonbaharda bir şölene dönüşmektedir. Bu şöleni eserlerime yansıtmaya çalıştım. Eserlerimde daha çok ağaçları çalışıyorum ama yapraklara da yer verdim. 105 yıl önce kadınlarımızın verdiği bu mücadele, gösterdikleri çaba bize ışık oldu. Onların mücadelesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Doç. Dr. Firdevs Müjde Gökbel Yavuzoğlu ise ilk kadın mitinginin 105. yılı vesilesiyle sergi açmak istediklerini belirtti.

        Sergisine "Yörünge" ismini verdiğini anlatan Yavuzoğlu, "Ben tema olarak yörüngeyi tercih ettim. Farklı gezegenleri temsilen yörüngeler oluşturdum. Bunu seramik sanatının çok eski formlarından biri olan kase ile yapmak istedim. Her bir kase torna ile şekillendirme tekniği ile gerçekleşti. Tek tek elde boyandı. İçlerine bütün insanlığı temsilen farklı yörüngeler oluşturdum. Her insanın kendine dair yörüngesi olduğunu düşünerek yapıtlarımı değerli konuklarla paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

        Yavuzoğlu, serginin 17 Aralık'a kadar gezilebileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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