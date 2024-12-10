Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün gece Kuzeykent Mahallesi'nde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

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