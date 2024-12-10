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        Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı

        Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:17
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        Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı
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        Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün gece Kuzeykent Mahallesi'nde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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