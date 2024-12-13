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        Tosya'da 64 bin metrekare alana yeni sanayi sitesi kurulacak

        Kastamonu'nun Tosya ilçesine yaklaşık 64 bin metrekare alana yeni küçük sanayi sitesi inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:33
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        Tosya'da 64 bin metrekare alana yeni sanayi sitesi kurulacak
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesine yaklaşık 64 bin metrekare alana yeni küçük sanayi sitesi inşa edilecek.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, S.S. Tosya KOBİ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Salim Karabıyıkoğlu ile yönetim kurulu üyelerine, sanayi sitesi arazisinin tapusunu verdi.

        Ünsal, ilçe istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayacak yeni sanayi sitesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Karabıyıkoğlu da Kaymakam Ünsal'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Küçük ölçekli marangoz esnafının yararlanacağı sanayi sitesinin Yeni Sapaca köyü Kurtbeli mevkisine kurulacağını anlatan Karabıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Küçük ölçekli marangoz esnafımızın yıllardır beklediği müjdeyi vermenin gururunu yaşıyoruz. Başta Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yönetim kurulu üyelerimiz ve yetkililerle yoğun çalışma yaptık. 64 bin metrekare alana yapılacak sanayi sitesinde üyelerin isteği üzere 500 ila bin metrekare arasında değişecek büyüklükte 37 iş yeri ile sosyal tesisler inşa edilecek. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak bu hayalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, Tosya Tapu Müdürü Mehmet Çatal ile kurum temsilcileri de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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