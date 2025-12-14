Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı

        Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 01:45 Güncelleme: 14.12.2025 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.

        Kuzeykent Pazar Yeri'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan C.Ç ile kardeşi A.Ç, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Kastamonu'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Taşköprü Belediyesi'nden "cepte anons" uygulaması
        Taşköprü Belediyesi'nden "cepte anons" uygulaması
        Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikka...
        Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikka...