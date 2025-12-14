Kastamonu'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı
Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.
Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.
Kuzeykent Pazar Yeri'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan C.Ç ile kardeşi A.Ç, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.