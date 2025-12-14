Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Dört farklı branşta ter döken "Atom Karınca" Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

        BİLAL KAHYAOĞLU - Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonluğu bulunan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan 19 yaşındaki Hamza Eren Göksu'nun hedefi, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dört farklı branşta ter döken "Atom Karınca" Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonluğu bulunan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan 19 yaşındaki Hamza Eren Göksu'nun hedefi, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmak.

        Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşlarında müsabakalara çıkan Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Bugüne kadar 4 branşta da ulusal ve uluslararası başarıları bulunan Hamza Eren, gelecek yılın sonlarına doğru düzenlenecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönebilmek için hazırlıklarına devam ediyor.

        Hamza Eren'in bugüne kadar uluslararası turnuvalarda 9 altın, 1 de bronz madalyası bulunuyor.

        - "Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kota alıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum"

        Hamza Eren Göksu, AA muhabirine, 13 Türkiye birinciliğinin yanı sıra gençler kick boksta hem dünya hem Avrupa şampiyonu olduğunu, muaythaide de gençlerde dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

        Farklı branşlarda mücadele ettiği için kendisine "Atom karınca" diye seslenildiğini dile getiren Hamza Eren, "Seneye Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kota alıp orada da bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Bunun yanında boks branşında da ülkemi temsil etmek istiyorum. Gençlerde ve yıldızlardaki dünya şampiyonaları büyüklere göre biraz daha kolay kalıyor. Büyüklere geçtiğin zaman iş biraz daha ciddiye biniyor." diye konuştu.

        Büyükler kategorisine dünya üçüncülüğüyle başladığını belirten Hamza Eren, şöyle devam etti:

        "İnşallah Avrupa şampiyonluğunu elde edip dünya şampiyonluğuna doğru adım adım ilerlemeyi planlıyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu almak, benim için çok önemli ve ciddi bir konu. Bu iki şampiyonluğu da alırsam inşallah hedeflerime ulaşmış oluyorum. Yeni hedefler belirlemeye başlayacağım ondan sonra."

        Gelecek yıl mart ve temmuz aylarında Türkiye şampiyonalarının olacağını anlatan milli sporcu, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın ise Kasım 2026'da yapılacağına işaret etti.

        Türkiye şampiyonalarında dereceye girenlerin Avrupa Şampiyonası'na katılacağını vurgulayan Hamza Eren, "Daha iyi daha fazla çalışarak hedeflerime ulaşmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

        Hamza Eren, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü ikinci sınıfta öğrenim gördüğünü, eğitim ve spor kariyerini birlikte sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı
        Kastamonu'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı
        Kastamonu'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Kastamonu'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Taşköprü Belediyesi'nden "cepte anons" uygulaması
        Taşköprü Belediyesi'nden "cepte anons" uygulaması