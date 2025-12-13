Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dronla görüntülendi.
