Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

        Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 18:25 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

        Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

        Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Taşköprü Belediyesi'nden "cepte anons" uygulaması
        Taşköprü Belediyesi'nden "cepte anons" uygulaması
        Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikka...
        Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikka...
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 8 zanlı yakalandı