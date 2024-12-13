Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

        Ormandaki kar ve sis, güzel görüntü oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Moskova City ve Esad ailesinin lüks yatırımları
        Moskova City ve Esad ailesinin lüks yatırımları
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?

        Benzer Haberler

        Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
        Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve garaj kullanılamaz hale gel...
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve garaj kullanılamaz hale gel...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de...
        Tosya'da 64 bin metrekare alana yeni sanayi sitesi kurulacak
        Tosya'da 64 bin metrekare alana yeni sanayi sitesi kurulacak
        Kastamonu'daki cinayetle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kastamonu'daki cinayetle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kastamonu'da iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı t...
        Kastamonu'da iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı t...