Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) korumada öncelikli alanlardan biri olarak belirlediği, Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasını 2012'de alarak Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.