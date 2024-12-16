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        Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:10
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        Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi
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        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

        Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) korumada öncelikli alanlardan biri olarak belirlediği, Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasını 2012'de alarak Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

        Kastamonu ve Bartın arasında bulunan Küre Dağları'nın 2019 metre ile en yüksek noktası olan Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

        Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen bölge dron ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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