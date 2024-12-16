Vali Dallı, İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığındaki video konferans toplantısına katıldı

Şehrin huzuru için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Beyefendi'nin hassasiyetlerini sahaya yansıtarak, değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dallı'nın Valilik Toplantı Salonu'ndan katılım sağladığı toplantıda İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Turgay Atsız da hazır bulundu.

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