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        Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:29
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        Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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        Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

        Bölgede sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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